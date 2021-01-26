Covid-19 aşısında sıraya ‘kaynak yapan’ kumarhane patronu istifa etti

Kanada’da 2.5 milyar dolar (18.5 milyar lira) değerindeki bir kumarhanenin CEO’su eşi ve kendisine ‘corona‘ aşısı yaptırmak için yetkilileri yanıltmakla suçlanmasının ardından istifa etti.

Fotoğraf: wikipedia.org

Great Canadian Gaming Corp CEO’su Rod Baker (55) ve eşi Ekaterina Baker (32), aşı için Vancouver’dan kırsal Yukon bölgesine gitti.

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Aşı uygulaması verilerine göre daha çok yerlilerin yaşadığı ve ülkenin en az nüfus yoğunluğuna sahip bölgesinde, Kanada’nın geri kalanından daha hızlı aşı yapılıyor.

Kendilerini otel çalışanı olarak gösteren çiftin aşı sonrası hemen havalalanına gitmek istemesi sonucu gerçek ortaya çıktı.

Baker ve eşine Yukon’a vardıktan sonra 14 günlük izolasyon kuralına uymadıkları için de ceza kesildi.