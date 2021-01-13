Covid-19 aşısında randevu sistemi nasıl olacak?

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, ‘en geç cuma günü’ başlanması beklenen aşılama çalışması için ‘sırası gelen’ kişilerine nasıl randevu alabileceğini anlattı. Profesör, eldeki aşı grubuna göre sıradaki gruba o aşının uygulanacağını dile getirdi.

Fotoğraf: AA

Çin’den alınan Covid-19 aşısı uygulanmaya başlıyor. Aşılar devlet ve özel hastaneler ile aile sağlık merkezlerine uygulanacak. İlk sırada sağlık çalışanları, sonrasında 65 yaş üstü kronik hastalığı bulunan vatandaşlar var.

Reklam

DHA’ya konuşan Prof. Dr. Ateş Kara, vatandaşların ilk olarak e-Nabız ve sağlık kayıt sistemi üzerinden aşı için sıra gelip gelmediğine bakması gerektiğini söyledi.

Bilim Kurulu üyesi, sistemde ilk etapta 65 yaş üstü kişilere aşı olabileceklerine dair bilgi çıkacağını belirterek temaslı kişilerin en az 10 gün beklemesi gerekeceğini kaydetti.

Aşı sonrası internetten kontrol

Prof. Dr. Kara, sistem üzerinden kişinin nerede aşı olmak istediğini seçeceğini anlatarak şunları dile getirdi: “Seçtiğinizde de size o tarihe uygun aşı randevusu verilecek ve o saat içerisinde gittiğinizde aşı olduktan sonra 15 dakika merkezde bekleyeceksiniz. Ondan sonra telefonunuzdaki aplikasyonda sizin aşınızın gerçekleştirildiği belirtiliyor ve bir sonraki aşı için de randevunuz oluşturuluyor. Sonrasında da sistem otomatik olarak ertesi gün ‘Herhangi bir şikayetiniz oldu mu olmadı mı, herhangi bir problem yaşadınız mı yaşamadınız mı’ diye sorgulayacak. Böylece biz şunu da görmüş olacağız; ‘Şu ana kadar 100 kişi, 1000 kişi, 500 bin kişi aşı oldu, ateşi olan olmadı.’ Bunu görmek hepimizin içinin rahat olması, hepimizin en azından daha güvenli hareket etmesini de sağlayacak.”

Reklam

‘Yoğun bakımı önlüyor’

“Eğer siz aşı oluyorsanız, yüzde 78 oranında bu virüsü almıyorsunuz veya bu virüsle ilgili herhangi bir semptom geliştirmiyorsunuz” diyen profesör, aşının hastaneye ya da yoğun bakıma yatmayı önlemede çok başarılı olduğunu savundu.

Prof. Dr. Kara, şöyle devam etti: “Bizim her aşı uyguladığımız kişide ‘Aşı tamamen etkili olacaktır’ diye bir beklentimizin olmaması lazım. Bir de bazı nedenlerle bazı kişilerin aşılara cevap vermeme ihtimali de var. Ama burada elde edilen veri çok kıymetli ve çok değerli. Ne bakımdan çok değerli? Hastaneye yatmıyorsunuz, özellikle yoğun bakıma yatmada nerede ise tamamen koruyucu o bakımdan bu aşının uygulanması büyük bir avantaj sağlayacak.”

Prof. Dr. Kara, Çin aşısının dışında Biontech’in aşısının gelmesinin planlandığını belirterek “Aynı şekilde Türkiye’de testleri değerlendirilecek, 14 günlük bir süreç geçecek. Ondan sonra da sıralama hangi gruptaysa o gruptan o aşıların uygulaması başlayacaktır” ifadesini kullandı.