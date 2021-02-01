Covid-19 aşısı yaptıranların sayısı 2 milyonu geçti

Covid-19 mücadele kapsamında CoronaVac aşısının ülke genelinde uygulanmaya başlanmasının 19’uncu gününde aşılananların toplam sayısı 2 milyonu aştı.

Fotoğraf: AA

14 Ocak’ta sağlık çalışanlarından başlanan aşılama çalışmalarına devam ediliyor. Türkiye Çin’den 50 milyon doz sipariş etti, bugüne kadar toplam 13 milyon doz geldi. Bir kişinin aşılanması için iki doz gerekiyor.

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Türkiye’ye 30 Aralık’ta getirilen CoronaVac aşılarının 3 milyon dozluk ilk partisinin depolanma, dağıtım ve uygulama süreçlerinin sorunsuz ilerlediği belirtildi. Son olarak 75 yaş üstü vatandaşların aşılanmasına başlandı.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu’nda muhafaza edilen aşılardan rastgele alınan numuneler, öncelikle Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) laboratuvarlarında analiz edildi.

Daha sonra aşılar bakanlığa ait iklimlendirmeli araçlarla 81 ile ulaştırıldı.

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İllere ulaştırılmasının ardından soğuk hava depolarında koruma altına alınan aşılar, bölge ihtiyaçlarına uygun 1, 5, 8 ve 13 metreküp hacimlerindeki frigorifik araçlarla şehirlerin tüm noktalarına dağıtıldı.

Ülke genelinde aşılamaya başlanmasının 19’uncu gününde saat 10.00 itibariyle 2 milyon 3 bin 325 kişiye CoronaVac aşısı uygulandı.