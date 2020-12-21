Covid-19 aşısı üzerinde çalışan Rus bilim insanı 14’üncü kattan düşüp hayatını kaybetti: Vücudunda bıçak yarası var

Rusya’da, Covid-19 aşısı geliştirmek amacıyla çalışma yapan bilim insanı Aleksander Kaganskiy, St. Petersburg kentindeki evinin camından aşağı düştü. Vücudunda bıçak yarası bulunan Kaganskiy hayatını kaybetti.

ABD’de yayınlanan New York Post’un Rus gazetesi Moskovsky Komsomolets’in haberinden aktardığına göre, 45 yaşındaki Kaganskiy 14’üncü kattaki evinin camından aşağı düştüğünde üzerinde iç çamaşırları vardı. Cansız bedeni bir komşusu tarafından bulundu.

Reklam

Vücudunda bıçak yarası bulunan Kaganskiy’nin camdan düşmeden önce bir boğuşma yaşanmış olabileceğinden şüphelenen polis, bilim insanının ölümüyle ilgili açılan soruşturma kapsamında 45 yaşındaki bir adamı sorguya aldıklarını açıkladı. Cinayet ihtimali üzerinde duruluyor.

Kanser araştırmaları üzerine çalışmalarıyla tanınan Kaganskiy, 2017’ye kadar 13 yıl İskoçya’nın başkenti Edinburgh’da görev yaptı.

Rusya’daki Uzakdoğu Federal Üniversitesi bünyesindeki Genomik ve Rejeneratif Tıp Merkezi’nde müdürlük görevini de üstlenmişti.