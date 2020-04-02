Covid-19 aşısı bulma yarışına beklenmedik ortaklar: Tütün şirketleri

Sigara içenleri daha kötü etkilediği açıklanan corona virüsü için aşı geliştirme yarışı hız kazanırken, yarışa iki beklenmedik şirket daha dahil oldu: Uluslararası türün şirketleri Philip Morris ve British American Tobacco.

Fotoğraf: Reuters

British American Tobacco dün ABD’li biyoteknoloji firması Kentucky BioProcessing işbirliğiyle tütün bazlı bir aşının klinik öncesi deneylerinin sürdüğünü açıkladı. Philip Morris’in Kanadalı birimi Medicago, bu yaz potansiyel bir aşı için insanlar üzerinde deneylere başlanacağını duyurdu.

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British American Tobacco’nun bilimsel araştırmalar direktörü David O’Reilly “Çok önemli bir buluş yaptığımıza inanıyoruz. Covid-19 savaşını kazanmak için hükümetler ve paydaşlarla birlikte çalışmaya hazırız” dedi.

British American Tobacco bu meseleye tamamen yabancı değil. Şirket, Mapp Biopharmaceutical ile birlikte 2014’te ebola için bir ilaç geliştirmişti. Ancak ilaç laboratuvar aşamasını geçemedi.

Philip Morris tütün yaprağının yakın bir akrabasında yetişen virüs benzeri bir partikülü kullanıyor. Bitki bazlı aşı virüsü taklit ederek vücudun bağışıklık sisteminin bunları tanıyıp bir bağışıklık geliştirmesini amaçlıyor.

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British American Tobacco ise virüsün genetik diziliminin bir kısmını koplayalarak immunglobulin (bağşıklık sisteminin virüs, bakteri gibi patojenleri nötralize etmesini sağlayan protein) üretimini sağlayan bir madde elde etti. Sonra bu, yeniden üretim için tütün bitkisine aktarıldı. Bunun geleneksel yöntemlerden daha hızlı aşı geliştirmesini sağladığından süreci altı hafta gibi kısa bir süreye indirebileceği belirtildi.

Şirket şimdi deneysel aşının klinik aşamasına başlamak için hükümet yetkilileriyle birlikte çalışmanın yollarını arıyor. Ayrıca şirket söz konusu birimleri ticari amaçlı olsa da Covid-19 aşı çalışmalarının kar gütmeden yapılacağını açıkladı.