Covid-19 aşılarının tesliminde yüzde 1 KDV uygulanacak

Sağlık Bakanlığı’nca onaylanan Covid-19 aşılarının 31 Aralık 2021 tarihine kadar tesliminde KDV oranı yüzde 1 olarak uygulanacak.

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Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan mal ve hizmetlerde uygulanacak KDV oranlarının tespitine ilişkin karara geçici bir madde ekleyen cumhurbaşkanı kararına göre, Sağlık Bakanlığı’nca onaylanan Covid-19 aşılarının 31 Aralık 2021 tarihine kadar tesliminde, bu kararın 1. maddesinin birinci fıkrası (b) bendinde belirtilen vergi oranı (yüzde 1) uygulanacak.

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Aynı kararla, söz konusu karara eklenen geçici 6. maddeyle, bu madde kapsamında yer alan hizmetler için uygulanacak KDV oranını 31 Aralık’a kadar yüzde 8 olarak belirleyen hükmün süresi, 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatıldı.