Covid-19 aşıları üniversite hastaneleri ve özellerde de yapılabilecek

Covid-19 aşıları, üniversite hastanelerinde ve özel hastanelerde de yapılabilecek.

Aşı, Hacettepe Üniversitesi’nde, eylül ayında gönüllüler üzerinde uygulanmaya başlanmıştı.

Fotoğraf: DHA (arşiv)

Sağlık bakanlığı, bugün, ilk partisi 30 Aralık sabahı Ankara’ya getirilen CoronaVac aşılarının laboratuvarda analiz edildiğini, en az 14 gün sürecek testlerin ardından uygun bulunması halinde, ‘acil kullanım onayı’ verileceğini açıklamıştı. Türkiye, Çinli Sinovac şirketinin geliştirdiği aşıdan 50 milyon doz satın almıştı.

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AA’nın haberine göre Sağlık Bakanlığı, bu nedenle özel hastaneler ve üniversite hastanelerini de Merkezi Hastane Randevu Sistemi’ne (MHRS) dahil etti.

Uygulama birimleri oluşturulacak

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 81 il müdürlüğüne yolladığı ‘MHRS Kullanıcı Bilgileri’ başlıklı yazıda, aşıların, Aile Sağlığı Merkezleri, kamu ve üniversite hastaneleri ile özel hastanelerde (Kamu/Vakıf) oluşturulacak uygulama birimlerince yapılacağı duyuruldu. Aşı olacak kişiler bu birimlere MHRS üzerinden alacakları randevuyla başvuracak.

Yeni uygulama kapsamında, sistemde kayıtlı olmayan özel hastaneler ve üniversite hastaneleri de MHRS’ye tanımlanacak. İşlemleri yürütebilecek yetkinliğe sahip bir personelin MHRS sorumlusu olarak bakanlığa bildirilmesi gerekecek.