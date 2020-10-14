Covid-19 ani ve kalıcı işitme kaybına yol açtı

Covid-19 bir hastanın ani ve kalıcı işitme kaybı yaşamasına yol açtı.

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British Medical Journal’da yayınlanan makaleye göre Britanya’da 45 yaşındaki bir erkek hasta Covid-19 nedeniyle yoğun bakıma alındı.

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Remdesivir ve steroid tedavisi alan ayrıca solunum cihazına bağlanan hastada yoğun bakımdan çıktıktan bir hafta sonra kulak çınlaması şikayeti başladı.

Ardından sol kulağında işitme kaybı yaşayan hastaya uygulanan tedavinin sağırlığa yol açmayacağı belirtildi.

Kulak kanallarında da herhangi bir soruna rastlanmayan ve geçmişte duymayla ilgili bir problem yaşamayan hastaya yapılan tetkikler, otoimmün ya da duyma kaybıyla ilişkilendirilebilecek bir hastalığı olmadığını ortaya koydu.

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Sonrasında yapılan testler sonucunda hastada iç kulakta enflamasyon olduğu ya da zarar gördüğü durumlarda yaşanan sensörinöral işitme kaybı olduğu tespit edildi.

Hastaya uygulanan steroid tedavisi sonrası işitmesinde kısmen düzelme olsa da tamamen düzelmedi ve işitme kaybının kalıcı olduğu bildirildi.

Vakayla ilgilenen doktorlar Covid-19 hastalarına işitme kaybıyla ilgili kontroller yapılmasını önerdi. Böylece erken tedaviye başlanarak kaybın kalıcı olmasının önüne geçilebileceği belirtildi.

Daha önce de Covid-19’un işitmeyle ilgili sorunlara yol açabileceğini gösteren az sayıda vaka görülmüştü.