Covid-19 alarm seviyesi yükseldi; yeniden organizasyon yapıp üç saat içinde evlendiler

Britanya’da, bir çift yaşadıkları bölgede Covid-19 alarm seviyesi yükseltilince üç saatte düğünlerini yeniden organize etti.

Fotoğraf: BBC

Cornwall bölgesindeki Bude kasabasında yaşayan Rachel ve Daniel Kensit, 31 Aralık’ta evlenmeyi planladı.

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30 Aralık’ta, bölgede, Covid-19 nedeniyle uygulanan kısıtlamalarda ikinci alarm seviyesinden, ‘çok yüksek risk’ anlamına gelen üçüncü alarm seviyesine geçildiği açıklandı.

İkinci alarm seviyesinde 15 kişiyle sınırlı kalmak koşuluyla düğün organizasyonu yapılabiliyor. Üçüncü seviyede nikah kıyılabiliyor ancak davete ve konuk katılımına izin verilmiyor.

Haberi duyan çift, duyurunun yapıldığı 30 Aralık’ta, başka deyişle ikinci alarm seviyesinin son gününde saat 18:15’te evlendi.

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Rachel Kensit, önce kiliseyle iletişim kurduklarını ve nikahı erkene almayı başardıklarını söyledi.

Daha sonra, kutlama yapmayı düşündükleri, kilisenin yakındaki mekanla ve catering firmasıyla görüştüklerini belirten Kensit, “Herkes çok yardımcı oldu. Biz de onlara yardım ettik. Konuklarımıza haber verdik ve üç saat içinde düğünü bir gün öncesine alıp evlendik” dedi.

Onlarca telefon konuşması yaptıklarını anlatan Kensit, biraz yorucu da olsa bu özel günlerinde sevdikleri yanında olduğu için mutlu olduklarını söyledi.