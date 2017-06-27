‘Coup d’etat’: Dil bilmeden Fransızca darbe bildirisi hazırlamışlar

Darbe girişimi esnasında Fransızca darbe bildirisi hazırlandığı ortaya çıktı.

Yeni Şafak’tan Osman Özgan’ın haberine göre savcı Mustafa Gökçe’nin ‘FETÖ’nün yurt dışı yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırladığı iddianamede Cezayir idari ataşesi eski kıdemli başçavuş Osman Uslu’nun askeri ataşe Deniz Yarbay Mustafa Furan ile birlikte Cezayir makamlarına sunulmak üzere Fransızca darbe bildirisi hazırladığı bilgisi yer aldı.

‘Fransızca bilmiyorlardı, sözleşmeli memura yazdırdılar’

Ancak Fransızca bilmeyen Uslu ve Furan’ın, metni evinden aldıkları Cezayir askeri ataşeliğinde görev yapan Zohour N. isimli memura yazdırdıkları belirtildi.

Yazıda şu ifadeler yer aldı: “Türkiye Büyükelçiliği nezdinde, Cezayir Askeri Ataşeliği, Milli Savunma Bakanlığı Dış İlişkiler ve İşbirliği Başkanlığı’na en derin saygılarımı sunar ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bu gece itibariyla kontrolü ele geçirdiğini bildirmekten onur duyar.”

‘Yazmasaydık hain ilan edilecektik’

Uslu, ifadesinde darbe girişiminin başarılı olması halinde ve bu metni yazmamaları durumunda vatan haini ilan edileceklerini kaydederek, kendilerine bir emir gelmemesi üzerine yazıyı sildiklerini iddia etti.

Metnin yazdırıldığı memur Zohour N. ise ifadesinde şunları söyledi: “Osman başçavuş 22.00-23.00 sıralarında beni almaya geldi. Daha sonra Furan ve Uslu, Türkiye’de ordunun yönetime el koyduğunu içeren Fransızca bir yazı hazırlayacaksın ama göndermeyeceksin’ şeklinde talimat verdi. Daha sonra Osman Uslu beni eve götürdü. Yazıyı da göndermeğimiz için otomatik olarak sildik. Yapılan aramada ne arandığını bilmediğim için bu konuyu söylemedim. Daha sonra geri dönüşüm kutusundan bulduk.”