Country rock yıldızı Zelmani 4 Ekim’de Zorlu PSM’de

Country rock tarzının usta ismi İsveçli Sophie Zelmani Türkiye’ye geliyor. İlk albümünü 1995’te piyasaya süren ve kısa sürede ünü ülkesinin sınırlarını aşan Zelmani 4 Ekim’de, Zorlu PSM %100 Studio sahnesine konuk olacak. Zelmani konser öncesinde soruları yanıtladı…

Fotoğraf: YouTube

Büyürken ilham aldığınız sanatçılar kimlerdi? Sizce bu isimlerin müziğinize katkısı oldu mu?

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Sophie Zelmani: Gençliğimde yalnızca radyo ve radyoda çalınan hitleri dinlerdim. Dışarıda çalınan müzikten haberim yoktu açıkçası. Bugün gitaristim ve yapımcım olan Lars Halapi’yle tanışmam sayesinde Neil Young, Van Morrison ve Bob Dylan gibi isimleri dinlemeye başladım. Kaçırdığım onca müziği ve sanatçıyı ilk defa dinliyor olmaktan dolayı çok mutlu olmuştum.

Söz yazarı olarak ise sadece duygularımı ve olaylarla mücadele etme biçimimi ifade ediyorum.

Şarkılarınız bir çok farklı filmde ve TV şovunda kullanıldı. Hiç baştan sona bir soundtrack bestelemeyi düşündünüz mü? İzlediğiniz filmlerden hangisi için soundtrack bestelemiş olmayı isterdiniz?

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Sophie Zelmani: Bu harika olurdu ama yapabilir miyim bilmiyorum. Şarkılarımı içgüdülerimle yazıyorum bu nedenle eminim soundtrack bestelemek benim için zor olurdu. Ama güzel manzaralar barındıran bir dram filminin müziğini bestelemek isterdim.

Utangaç bir insan olduğunuzu biliyoruz. Sahne korkunuzu nasıl yendiniz? Hayranlarınızın ilgisini nasıl karşılıyorsunuz?

Sophie Zelmani: Kariyerimin ilk döneminde kendimi o akşamki konseri atlatmak için hazırlıyordum. Konser öncesinde çok heyecanlanıyordum. Ama yıllar geçtikçe sakin olmayı ve anın tadını çıkarmayı öğrendim. Ekibinizle ve sizi dinlemeye gelen onlarca insanla aynı atmosferi paylaşmak gerçekten muhteşem bir duygu.

Sahnede olmanın hiçbir kuralı olmadığını kabul ettim. Hayranlarımdan gördüğüm sevgi ise gerçekten olağanüstü. Utangaçlığım artık benim için bir sorun değil.

Söz yazarlığı süreci sizin için nasıl işliyor? Önce sözleri yazıp sonra mı melodiyi oluşturuyorsunuz? Yoksa şarkıdan şarkıya değişiyor mu?

Sophie Zelmani: Çoğu zaman içimden gelen o hisle başlıyorum yazmaya. İlk satırı tamamladığımda genellikle bir melodi eşlik ediyor bana. Birbirlerine uyduklarından emin olduktan sonra sözleri tamamlıyorum. Melodi olmazsa olmaz!

Yeni albümünüzü mart ayında yayınladınız, gelecek için planlarınızı anlatır mısınız?

Sophie Zelmani: Bu yıl Avrupa, İsviçre ve Çin turnesine çıkıyoruz. Gelecek için planım söz yazma ve kayıt yapmaya devam etmek olabilir.