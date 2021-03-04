Çorumlu çiftçi: Tarlamda bulduğum göktaşını 180 bin dolara sattım

Çorum’da yaşayan çiftçi Mutlu Yılmaz, iki yıl önce tarlasında bulduğu 68 kiloluk göktaşını ABD’deki bir kişiye 180 bin lira sattığını söyledi.

Fotoğraf: DHA

DHA’da yer alan habere göre Gerdekkaya köyünde çiftçilik yapan Yılmaz, 2019’da nohut ektiği tarlasında 68 kiloluk bir taş buldu.

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Yılmaz, yakını aracılığıyla ABD’deki bir üniversiteye taşın bir parçasını gönderdi. Üniversite, ‘Gerdekkaya’ ismiyle literatürüne giren göktaşında 12 element bulunduğunu belirledi.

‘180 bin dolara anlaştık’

Yılmaz, 1.5 ay Çorum Müzesi’nde sergilenen taşı satışa çıkardı. Çiftçi, ABD’deki bir alıcının kendisiyle iletişime geçtiğini, 180 bin dolara anlaştıklarını dile getirdi.

Yılmaz, göktaşının Amerika’ya gönderileceğini, orada yapılacak test ve analiz sonuçlarına göre satış işleminin tamamlanacağını dile getirdi.

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Çiftçi, şunları söyledi: “Benim hayatımda hiçbir değişiklik olmadı. Tarım ve hayvancılıkla uğraşıyordum, yine devam ediyoruz. Satıp paramızı alırsak yine aynı işimize devam edeceğiz. Yine aynı hayatımıza devam edeceğiz.”