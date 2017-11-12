Çorum’da sahaya giren taraftarlar futbolculara saldırdı

Çorum’da oynanan TFF 3’ncü lig 3’ncü maçında taraftarlar sahaya girerek konuk takımın oyuncularını darp etti.

Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’ndaki Çorum Belediyespor-Osmaniyespor karşılaşması 1-1 sona erdi.

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Maçın ardından Çorumlu taraftarlar, soyunma odasına yönelen Osmaniyespor’lu futbolcuların küfrettiğini öne sürerek sahaya girdi.

Diğer tribündeki taraftarlar da sahaya girince kavga büyüdü. Polis saldırgan taraftara copla müdahale etti. Bazı taraftarlar yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çorum Belediyespor ile Osmaniyesporlu bazı futbolcular karakola giderek şikayetçi oldu.

Osmaniyespor Teknik Direktörü Osman Güneş, bir futbolcusularının ve teknik ekipten bir kişinin darp edildiğini söyledi.

Güneş şunları anlattı: “Gerginliğe hiç gerek yoktu. Birileri bu olayları buralara getirdi. Kaybedersin kazanırsın ancak kişiliği kaybetmemek lazım. Küfür mü olmuş ne olmuş ortam gerildi. Ben Çorum Belediyespor yönetimine teşekkür ediyorum. Bize her konuda yardımcı oldular. Tabii bu olaylar üzücü.”