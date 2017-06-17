Çorum’da peygamber olduklarını iddia eden iki kişi gözaltına alındı

Çorum’da peygamber olduklarını söyleyerek yurttaşları dolandırmaya çalışan iki kişi, para cezası kesilerek il dışına gönderildi.

Kayseri’den kente gelen 44 yaşındaki Yücel E. ile 54 yaşındaki Ali E., mahalleleri dolaşarak ‘peygamber olduklarını’ söyledi, ‘el falı’ bakmaya başladı.

Bu sırada şüphelilerin ‘el falı’na baktıkları yurttaşlara “Senin evinde altın var, senin çok paran var” dedikleri de öğrenildi. Ayrıca iki kişinin dini kitap satmaya çalıştıkları da belirlendi.

Polis, ihbar üzerine Buharaevler Mahallesi’nde bir adrese giderek ikiliyi gözaltına alındı.

Şüpheliler, ihbar yapan kişi şikayetçi olmayınca zabıta ekiplerine teslim edildi. İkiliye ‘Kabahatler Kanunu’na muhalefet‘ten 95’er lira para cezası kesildi.

Çorum’dan ‘kapı dışarı’

İddiaları reddeden Yücel E, “Ben ‘Peygamberim’ demedim. Ben sadece kitap satıyorum. Ben öyle bir şey söylemedim. Hakkımızda ne söylendiyse hepsi yalan” sözleriyle kendini savundu.

Gazetecilere “Çekmeyin kardeşim beni” diye çıkışan Yücel E., daha sonra Kuran okudu.

İkili il dışına gönderilmek üzere otogara götürüldü.