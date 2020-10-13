Çorum’da kömür ocağında patlama: Bir işçi öldü; üçü yaralandı

Çorum’un İskilip ilçesindeki kömür ocağında metan gazı sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada bir işçi öldü, üç işçi yaralandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Çomu köyü yakınlarındaki maden ocağında meydana gelen patlamada 47 yaşındaki Veli Karaduman hayatını kaybetti.

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46 yaşındaki Ekrem Atak ve 19 yaşındaki Barış Filiz ve Ömer Kula yaralı olarak patlama sonrası çökme meydana gelen madenden çıkarıldı.

Yaralı işçiler İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Atak ve Filiz, buradaki ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Ocağı ziyaret eden Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Yılmaz Madencilik İşletmesi’nde yerin 300 metre, raylı mesafe ile 700 metre altında gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldiğini söyledi.