Diken

Yaramazlara biraz batar!

Çorum’da kadın cinayeti: Boşandığı eşini çocukların önünde öldürüp intihar etti

Çorum’da, 33 yaşındaki A.S., boşandığı eşi tarafından başından silahla vurularak öldürüldü.

Boşandığı eşi A.S.’nin evine giden Ercan Ö. (36), ruhsatsız silahını çıkarıp iki çocuğunun gözü önünde eski eşini öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

Reklam

Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, A.S. ile Ercan Ö.’nün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olayın ardından iki kız çocuğu bina önüne gelen yakınlarına teslim edildi. Olay hakkında soruşturma başlatıldı.

SON HABERLER

Diyarbakır Barosu davası: Önceki yönetimden 11 avukat yargılanıyor

Diyarbakır Barosu’nun önceki dönem başkanı ve yönetim kurulu üyeleri dün 2017 ve 2018 yıllarında yıllarında yaptıkları üç açıklama nedeniyle hakim karşısına çıktı. ‘Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ ve ‘Türkiye Büyük Millet Meclisini ve Türk milletini aşağılama’ suçlamalarının yöneltildiği 11 avukatın beş yıla kadar hapsi isteniyor.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...