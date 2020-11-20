Çorum’da kadın cinayeti: Boşandığı eşini çocukların önünde öldürüp intihar etti

Çorum’da, 33 yaşındaki A.S., boşandığı eşi tarafından başından silahla vurularak öldürüldü.
Boşandığı eşi A.S.’nin evine giden Ercan Ö. (36), ruhsatsız silahını çıkarıp iki çocuğunun gözü önünde eski eşini öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.
Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, A.S. ile Ercan Ö.’nün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olayın ardından iki kız çocuğu bina önüne gelen yakınlarına teslim edildi. Olay hakkında soruşturma başlatıldı.