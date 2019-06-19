Çorum’da çocuk parkında cinsel istismara kadınlardan tepki

Çorum’da dört yaşındaki bir çocuğun cinsel istismara uğradığını iddia eden Çorum Kadın Meclisi üyeleri basın açıklaması yapıp etkin soruşturma talep etti.

Fotoğraf: DHA

Grup adına açıklama yapan Sema Nur Çetintaş, 30 Mayıs 2019’da Gülabibey Mahallesi Ekin Caddesi üzerinde bulunan bir parkta B.B. isimli çocuğun kaçırılarak, iki erkek ve iki kadın tarafından cinsel istismara uğradığını öne sürdü.

Reklam

Çorum Kadın Meclisi üyeleri olarak, cinsel istismara uğrayan B.B. ve ailesi için adalet istediklerini dile getiren Çetintaş, şüphelilerin derhal tutuklanması ve etkin yargılama sürecinin başlatılması çağrısında bulundu.

Çetintaş, şu ifadeleri kullandı: “Olayın üzerinden haftalar geçmesine rağmen şüphelilerin ifadelerinin dahi alınmadığını biliyoruz. İstismarcıların sokaklarımızda, parklarımızda serbestçe dolaşmasını kabul etmiyoruz. Devlet, çocukların korunması, istismarın önlenmesi ve istismarcıların cezalandırılmasıyla mükelleftir. Burada bir kez daha hatırlatıyoruz. Çocuk Koruma Kanunu ve Lanzarote Sözleşmesi eksizsiz ve etkin uygulanmalıdır. Kadın Meclisleri olarak B.B. ve ailesinin adalet mücadelesinde yanlarındayız. Çocuk istismarına sessiz kalmıyoruz. Çocukların güldüğü, kadınların yaşadığı bir dünya için mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğiz.”