İş cinayeti: Temizlik işçisi dördüncü kattan düşüp hayatını kaybetti

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Çorum’da dördüncü kattaki evde cam silerken düşen temizlik işçisi Emine Aksu hayatını kaybetti.

Aksu, Buharevler mahallesindeki bir evde balkon camlarını silmek istedi. Tutunduğu demir parmakların kırıldığı belirtilen Aksu, 12 metreden yere düştü.

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Üç çocuk annesi 52 yaşındaki kadın, ağır yaralı olarak ambulansla kaldırıldığı Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Bilirkişi ‘ev sahibi kusurlu’ demişti

Aksu gibi İstanbul’da da Rukiye Şimşek isimli ev işçisi camdan düşerek hayatını kaybetmişti.

Ölümün ardından açılan davada bilirkişi heyeti, ev sahibini asli kusurlu bularak şunları kaydetmişti: “Temizlik işinin sahibi Merve Gürler dış cephede yapılan cam temizliği işini yasaklamalı, bu işin yapılmasını zorunlu görmesi durumunda ise müteveffanın kendisini bağlayacağı sağlam bir yer ile bir emniyet kemeri veya hiç olmazsa uygun bir bağlama ipi temin etmeliydi. Nitekim olayın meydana gelişinde de açığa çıktığı üzere Merve Gürler ne dış cephe cam silme işini yasaklamış, ne de bu yönde bir önlem almıştır.”