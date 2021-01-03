Çorum’da bir erkek dini nikahla beraber yaşadığı kadını boğarak öldürdü

Çorum’da bir erkek dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldürdü.
AA’nın aktardığına göre, Gülabibey Mahallesi’nde P.H’nin polis ekibine dini nikahla yaşadığı A.D’yi boğarak öldürdüğü ihbarında bulunması üzerine ekipler harekete geçti.
Ulaştıkları olay yerinde, çelik kapısını kırarak eve giren ekipler, A.D’yi yerde hareketsiz yatarken buldu.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan A.D, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
A.D. hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cinayeti itiraf ederek polise teslim olan P.H. gözaltına alındı.