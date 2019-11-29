Çorum’da 3 bin 500 yıllık kafatası bulundu

Çorum’da Hitit İmparatorluğu’na başkentlik yapan, askeri ve dini merkezlerden Şapinuva Antik Kenti’ndeki arkeolojik kazıda 3 bin 500 yıllık olduğu düşünülen insan kafatası ve sol uyluk (femur) kemiği bulundu.

Fotoğraflar: DHA

Kafatası ve kemik, Hitit Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nde incelemeye alındı. İlk inceleme sonrasında kafatasının bir kadına ait olduğu tespit edildi.

Reklam

Hitit Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aygül Süel, alanda Hitit dünyası için çok önemli bulgulara rastladıklarını belirterek şunları söyledi: “Atölyeler mahallesinin olduğu bölgede Hitit dönemine ait dolgu içerisinde insan kafatasına ve sol uyluk kemiğine rastladık. Bu çok önemli bulgudur. Bulunan bu insan kafatası ve uyluk kemiği bize, Hitit bilimine ve Hitit dünyasına çok şey kazandıracak.”

Buluntuların çok önemli olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Süel, şöyle devam etti: “Diğer Hitit çağına ait olan merkezlerin dışında bu iki şehir büyük bir önem kazanmaktadır. Bu bakımdan bulunan iskeletin, Hitit dünyası için yepyeni bilgiler sunacağı düşüncesindeyiz. Bugüne kadar Hititlere ait bir kral mezarı, ona ait Hititli bir insan iskeleti bulunmamıştır. Dolaysıyla bulunan iskelete ait kafatası ve sol femur kemiği bize büyük bilgiler sağlayacak. Hitit dönemine ait olduğunu düşündüğümüz bu iskeletin üzerinde antropolojik incelemeler ve çalışmalar başladı. İnsan iskeletinde kafatası ve sol femur üzerinde yapılacak C-14 testi ile birlikte bulunan kafatası ve femur kemiğinin hangi döneme ait olduğu ortaya çıkacak. Ayrıca antik DNA çalışmaları da ırksal olarak akrabalık ilişkilerini ortaya koyacak. Hitit dönemi dolgusunda bulunduğu için çok önemli bir buluntu.”