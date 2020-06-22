Çorum’da 19 kişi, topladıkları mantardan zehirlendi

Çorum’da 19 kişi mantardan zehirlendi. Hepsi hastaneye kaldırıldı. Altı kişi taburcu oldu, biri çocuk dört kişi yoğun bakımda, altı kişinin takibi ise serviste yapılıyor.

Fotoğraf: DHA

Mecitözü ilçesinde, merkez ve merkeze bağlı bazı köylerde yaşayan 19 kişi, doğadan topladıkları mantarları yedi. Bu kişiler, gece kusma, baş dönmesi ve halsizlik şikayetleriyle 112’yi arayarak yardım istedi.

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Sağlık ekipleri tarafından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan 19 kişinin yedikleri mantardan zehirlendikleri belirlendi.