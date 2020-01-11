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Yaramazlara biraz batar!

Çorum’da 13 bin 695 litre sahte içki ele geçirildi

Çorum’da, jandarmanın düzenlediği operasyonda, 13 bin 695 litre sahte içki ile alkol yapımında kullanılan damıtma sistemi ele geçirildi, iki kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Ekipler sahte içki kullanımının önlenmesi için yapılan çalışmalar kapsamında, merkeze bağlı iki köyde sahte içki üretildiği bilgisine ulaştı.

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Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, köylerdeki iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan baskınlarda, sera içinde varillerde saklanan 13 bin 695 litre sahte içkinin yanı sıra alkol yapımında kullanılan damıtma sistemi de ele geçirildi.

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