Çorum’da 103 öğrenci yurtta karbonmonoksitten zehirlendi

Çorum’un Osmancık ilçesindeki Ömer Derindere Fen Lisesi Kız öğrenci pansiyonunda kalan 103 öğrenci ve iki öğretmen karbonmonoksit gazından zehirlendi. Altı öğrenci yoğun bakımda.

Fotoğraf: DHA

Valiliğin yazılı açıklamasına göre saat 05:45 sıralarında yurttaki doğalgaz bacası yerinden çıktı. Daha sonra karbonmonoksit gazı sızıntısı meydana geldi.

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Tüm öğrenciler ilk olarak ilçedeki hastaneye sevk edildi. Buradan kentteki hastanelere sevk edilen öğrenci sayısı ise 20 oldu.

Hastaneyi ziyaret eden Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, altı öğrencinin kentteki hastanede yoğun bakımda olduğunu ifade etti: “Öğrencilerimizin şuuru açık, herhangi bir sorun yok. Savcımız olaya el koyarak gerekli incelemeleri başlattı.”