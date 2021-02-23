Çorum’a Hollanda’dan postayla gönderilen uyuşturucuyu almaya gelen iki kişi gözaltına alındı

Çorum’da, Hollanda’dan posta yoluyla gönderilen ve içinde sentetik uyuşturucu olduğu belirlenen paketi kargo şubesinden almak için gelen iki kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA

Çorum Valiliği’nin açıklamasına göre Hollanda’dan Çorum’un Dodurga ilçesine posta yoluyla Lizerjik Asit Dietilamid (LSD) gönderildiği bilgisi üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri postayı takibe aldı.

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Ekipler, Dodurga ilçesindeki kargo şubesine postayı almaya gelen iki kişiyi yakaladı.

Posta gönderisinde yapılan incelemede, halüsinojen etkili LSD emdirilmiş kullanıma hazır 60 kağıt ele geçirildi.

Zanlılar, ‘uyuşturucu madde ithal etme’ suçundan çıkartıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.