Çorum ve Diyarbakır’da tarihi eser kaçakçılarına operasyon

Çorum’da düzenlenen iki operasyonda 244 parça tarihi eser ele geçirildi, altı kişi gözaltına alındı. Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde düzenlenen operasyonda ise Roma dönemine ait 187 bronz sikke ele geçirildi.

Fotoğraf: AA

Çorum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Osmancık ilçesinde iki kişinin tarihi eser satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaştı.

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Şüpheliler, takip sonucu tarihi eserleri satmak için pazarlık yaptıkları üç kişiyle yakalandı. Zanlıların üst aramasında ve bir çantada Bizans dönemine ait olduğu belirlenen 220 parça tarihi eser ele geçirildi.

Kent merkezindeki operasyonda da 24 parça tarihi eseri satmak için müşteri aradığı tespit edilen kişi gözaltına alındı.

İki operasyonda ele geçirilen 244 parça tarihi eser, Çorum Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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Diyarbakır’da 187 sikke bulundu

Diyarbakır’da ise İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmada, Ergani ilçesinde bazı kişilerin tarihi sikkeleri satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgiye ulaşıldı. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda altı şüpheli akaryakıt istasyonunda tarihi eserleri satmaya çalıştıkları sırada suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üst aramasında ve kullandıkları araçta Roma dönemine ait 187 bronz sikke bulundu.

Ele geçirilen sikkeler muhafaza altına alınarak Diyarbakır Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.