Çorum Valisi Çiftçi’den vaka artışı uyarısı: Sağlık sistemi tedavi sınırlarını zorlayacak

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, kentte son 10 günde dört kişinin corona virüsünden hayatını kaybettiğini açıklayarak “Vaka artış hızı bu şekilde devam ederse bir müddet sonra sağlık sistemi tedavi etme sınırlarını zorlamış olacak” dedi.

Fotoğraf: DHA

Çiftçi, kentte vaka artışına dikkat çekerek şunları söyledi: “Vatandaşlarımızı maske takmaya ve kalabalık ortamlardan uzak durmaya gayret etmeye davet ediyorum. Dün, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaret ettim, son durumla ilgili bilgiler aldım. Vaka artış hızı bu şekilde devam ederse bir müddet sonra sağlık sistemi tedavi etme sınırlarını zorlamış olacak. Halkımızdan ricamız lütfen maske taksınlar, sosyal mesafe kuralına uysunlar. Hastanede tedavi görenler ve evlerinde izolasyonda olan hastalar Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun aldığı tedbirlere riayet etsinler.”