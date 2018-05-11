Çorum ‘derin bir nefes aldı’: Mezarlıkta ağlayan genç kız bulundu

Çorum’da geceleri mezarlığa gidip ağlayan genç kız bulundu.
Çepni Mahallesi’ndeki Ulu Mezarlık’ta 28 Nisan akşamında genç bir kızın mezarlıkta ağladığı görülmüştü. O günden sonra genç kız mezarlık çevresinde aransa da bulunamamıştı. Çok sayıda kişinin kızı bulma umuduyla mezarlığa gitmesi dikkat çekerken mezarlık çevresi ‘panayır yeri’ne dönmüştü.
AA’nın haberine göre geceleri mezarlığa giden kız tespit edildi.
Adı açıklanmaya genç kızın psikolojik sorunları olduğu bildirdi.
Kız daha önce de mezarlığa gitmiş, ailesi tarafından eve götürülmüş.