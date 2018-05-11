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Yaramazlara biraz batar!

Çorum ‘derin bir nefes aldı’: Mezarlıkta ağlayan genç kız bulundu

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Çorum’da geceleri mezarlığa gidip ağlayan genç kız bulundu.

Halk, geceleri nöbet tutuyordu… (Fotoğraf: DHA/Arşiv)

Çepni Mahallesi’ndeki Ulu Mezarlık’ta 28 Nisan akşamında genç bir kızın mezarlıkta ağladığı görülmüştü. O günden sonra genç kız mezarlık çevresinde aransa da bulunamamıştı. Çok sayıda kişinin kızı bulma umuduyla mezarlığa gitmesi dikkat çekerken mezarlık çevresi ‘panayır yeri’ne dönmüştü.

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AA’nın haberine göre geceleri mezarlığa giden kız tespit edildi.

Adı açıklanmaya genç kızın psikolojik sorunları olduğu bildirdi.

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Kız daha önce de mezarlığa gitmiş, ailesi tarafından eve götürülmüş.

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