Çorum Belediyesi’nde yedi çalışanda ‘corona’ tespit edildi: 34 kişiye ev karantinası

Çorum Belediyesi’nde yedi kişinin Covid-19 tesi pozitif çıktı, 34 personel ev karantinasına alındı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız’ın ziyaretinde açıklamalarda bulunan belediye başkanı Halil İbrahim Aşgın, testlerde yedi personelin pozitif çıktığını belirterek şöyle konuştu: “Yedi personelin birlikte çalıştığı 27 personel de tedbir amaçlı karantinaya alındı. Toplam 34 personel evinde karantinada.”

Reklam

Belediye hizmet binasında da gereken tüm tedbirleri aldıklarını dile getiren Aşgın, kronik rahatsızlığı bulunan 37 personelin de dört aydır idari izinli olduğunu kaydetti.