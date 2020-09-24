Çoruh ve Öztekin’i ağırlayan İmamoğlu: Kavuğu anlatan alan oluşturacağız

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, geleneksel Türk tiyatrosunun en önemli simgesi kavuğun eski ve yeni emanetçileri Rasim Öztekin ve Şevket Çoruh’u Florya’daki başkanlık konutunda ağırladı. İmamoğlu, kavuğu ve emanetçilerini tasvir eden bir alan üzerinde çalışacaklarının müjdesini paylaştı.

Fotoğraf: İBB

Öztekin, geçmişte Kel Hasan Efendi, İsmail Dümbüllü, Münir Özkul ve Ferhan Şensoy’a emanet edilen kavuğu, 20 Eylül’de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi’nde düzenlenen törenle Çoruh’a devretmişti.

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Öztekin ve Çoruh’a tebriklerini ileten İmamoğlu şunları söyledi: “Siz gelmeden, Genel Sekreter Yardımcımız Mahir Polat’la konuştuk. Kavuk, gerçekten çok kıymetli bir simge. İstanbul, neticede bunun başlangıcı ve ev sahibi. Simgesel bir yerde hem tarihsel sürecini anlatan hem de alan kişilerin büstlerinin olduğu, yarın bir başka olduğunda da devam edebilecek bir tanzimle, böyle bir alanı İstanbul’a hazırlamak istediğimi söyledim arkadaşlarıma. Sizin de fikrinizi alalım. Sizlerin uygun gördüğü metin ve tasarım çalışması üzerine ya da sizin davet edeceğiniz başka kişiler de olabilir, Ferhan Bey gibi. Biz, bir çalışma yapalım. Kalıcı ve dokunulmayan bir yer olmalı diye konuştuk. Böyle bir niyetim var. Sizin büstünüzün dışında, kavuğun da bir büstü olmalı orada.”

İmamoğlu’nun talebini olumlu karşılayan Öztekin ve Çoruh, samimi bir atmosferde gerçekleşen sohbette kavuğun devrinden kaynaklı tartışmalar ve pandemi nedeniyle yaşadıkları zorluklarla ilgili görüşlerini paylaştı.