‘Corona’yla mücadele için: Sting’le şarkı, Hillary Clinton’la sohbet ‘satışa’ sunuluyor

Müzayede evi Sotheby’s, geliri Covid-19 salgınıyla mücadeleye bağışlanacak bir açık artırma düzenleyecek. Google Meet aracılığıyla düzenlenecek açık artırmada satışa sunulacak ‘parçalar’ arasında İngiliz oyuncu Patrick Stewart’tan oyunculuk dersi almak, İngiliz şarkıcı Sting’le şarkı söylemek, eski ABD first lady’si ve dışişleri bakanı Hillary Clinton’la sohbet etmek gibi fırsatlar var.

Stewart, Clinton ve Sting. Fotoğraflar: Rolling Stone dergisi

Görüntülü görüşme yöntemiyle yapılacak açık artırmanın tarihi aralığı 1-8 Mayıs. Açık artırmada, ayrıca, uzay yolculuğu Apollo 9’da görev yapan astronot Russell Schweickart’la ve ABD’li rock grubu The Strokes’la yine dijital ortamda sohbet imkanı satışa sunulacak. İngiltere’de sevilen ‘Downtown Abbey’ dizisinin setine dijital ortamda ziyaret de cazip fırsatlardan biri.

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Her satışın açılış fiyatı 50 dolar (350 lira) olacak. Elde edilen gelir, Merkezi ABD’nin New York kentindeki Uluslararası Kurtarma Komitesi’ne (International Rescue Committee) bağışlanacak.

Sotheyby’s CEO’su Charles F. Stewart şunları söyledi: “Dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimiz bizi arayıp salgınla mücadeleye destek vermek istediklerini söyledi. Biz de Google’la işbirliğine giderek böyle bir şey düşündük.”