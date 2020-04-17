‘Corona’yla mücadele için kurulan koordinasyon grubu ortak bildiride uzlaştı

Corona virüsüyle mücadele kapsamında kurulan, Türkiye, Kanada, Güney Kore, Endonezya, Avustralya, Singapur, Fransa, Peru, Brezilya, Almanya, İtalya ve Britanya’dan oluşan Uluslararası Koordinasyon Grubu ortak bir bildiri üzerinde uzlaştı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, grubun beşinci telekonferans görüşmesinde, salgınla mücadele konusundaki ortak bildirinin kabul edildiğini duyurdu.
Çavuşoğlu, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı: “Covid-19’la mücadele Uluslararası Koordinasyon Grubu’nun 5’inci telekonferans görüşmesini yaptık. Covid-19 sonrası dönemde küresel ekonominin iyileştirilmesi için atılabilecek adımları değerlendirdik. Salgınla mücadele konusundaki Ortak Bildiri’yi kabul ettik.”