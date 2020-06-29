‘Corona’yla dip yapan ekonomik güven, 12 puanlık artışa rağmen ‘kötümser’ bölgede

Ekonomik güven endeksi mayıs ayındaki 61.7 seviyesinden haziran ayında yüzde 19.1 oranında artarak 73.5 değerine yükseldi. Endeks ‘corona’ endişeleriyle dip yaparak 51.3’e kadar inmişti.

Fotoğraf: Reuters

Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

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Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre haziran ayında yüzde 5.2 oranında artarak 62.6 değerini, reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 22.2 oranında artarak 89.8 değerini aldı.

En olumsuz tablo hizmet sektöründe görüldü. Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 8.5 oranında artarak 55.5 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 9.3 oranında artarak 86.4 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 33.1 oranında artarak 78.0 değerini aldı.