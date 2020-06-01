‘Corona’yla çakılan imalat endeksi mayısta yükseldi ama daralma devam ediyor

İmalat sanayi satın alma yöneticisi endeksi (PMI) mayısta 40.9’a yükselmesine karşın corona virüsü salgınını durdurmak için Türkiye ve dünya çapında alınan önlemler nedeniyle sektörün daralmaya devam ettiğini gösterdi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Hızı önceki aya göre azalmış olsa da üretim ve yeni siparişlerdeki sert daralma devam etti. İmalatçılar art arda ikinci defa istihdam azalttı ve alımları düşürdü. Liranın değer kaybı nedeniyle girdi ve mamul mal fiyatları yükseldi.

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IHS Markit tarafından İstanbul Sanayi Odası (İSO) için hazırlanan imalat PMI, salgına karşı ilk önlemlerin alındığı mart ayında 48.1’i gördükten sonra nisanda endeks tarihinin en sert düşüşünü kaydederek 11 yılın en düşük seviyesi olan 33.4’e inmişti. Endekste 50’nin altındaki seviyeler daralmaya, üstündekiler ise büyümeye işaret ediyor.

Üretim endeksi mayısta daralmaya devam etse de bazı şirketlerin faaliyetlerine yeniden başlamasıyla nisan ayındaki 16.9 seviyesinden mayısta 32.4’e yükseldi.

Yeni siparişler alt endeksi ise nisandaki 17.8 seviyesinden 31.4’e yükselse de, bazı şirketlerin kapalı kalmaya devam etmesi nedeniyle daralma üçüncü ayına girdi.

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Yeni ihracat siparişleri alt endeksi ise nisandaki 21.2 seviyesinden mayısta 29.8’e yükseldi.

İmalatçıların satın alma faaliyetlerindeki zayıflama salgınının tedarik zincirlerinde yarattığı tahribatı mayıs ayında tekrar gözler önüne serdi. Siparişlerin teslimat süresi tekrar uzadı.

Girdi maliyetleri de liradaki değer kaybı nedeniyle bir yılın en sert artışını kaydetti. İmalatçılar girdi fiyatı artışlarını satış fiyatlarına yansıttıklarını bildirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Twitter’dan yayınladığı açıklamada PMI’ın mayısta dip seviyeden döndüğünü söyledi. Varank, şu ifadeleri kulandı: “Düşüşün hız kesmesi, sektörel toparlanma ve beklentilerin iyileşmesi, üretim için oldukça sevindirici. Kovid tedbirlerine uyulması ve salgının azalmasıyla son iki çeyrekte güçlü toparlanma bekliyoruz.”

IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker tabloyu şöyle değerlendirdi: “Türk imalat sektörü mayıs ayında Covid-19’ın etkilerinden zarar görmeye devam etti ve salgın nisan ayındaki sert yavaşlamanın ardından hızlı toparlanmayı önledi. Ancak daralma hızı yavaşladı, bu da sektörün toparlanma yolunda olduğunu gösteriyor.”

Harker ayrıca, “Virüs kontrol altında tutulmaya devam ettiği sürece, önümüzdeki aylarda büyümeye geri dönülebilir” dedi.

İmalat PMI istihdam, üretim, yeni siparişler, girdi stokları ve tedarikçilerin teslim süreleri alt endekslerinin ağırlıklandırılması yöntemiyle hesaplanıyor.