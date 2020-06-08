‘Corona’yla çakılan ihracat endeksi mayısta da daralma bölgesinde

Nisanda yüzde 19.1’le tarihindeki en düşük seviyeyi gören ihracat iklimi endeksi, mayıs ayında yüzde 34.1’e yükseldi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Covid-19 salgınının yarattığı ekonomik krizle birlikte Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen endeks şubatta yüzde 50.4’ten martta 40.9’a, nisanda ise yüzde 19.1’e gerilemişti.

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Şubat ve mart aylarındaki düşüş, 2008 küresel finans krizi döneminden bile daha sert yaşanmıştı.

Endekste eşik değer olan 50’nin üzerinde ölçülen tüm değerler ihracat ikliminde iyileşmeye, altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor. Endeks şubat öncesi son 12 aydır 50 seviyesinin üzerindeydi.

‘İkinci en zayıf seviye’

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Endeks mayıs ayında hızlı bir yükselişle 34.1 düzeyinde gerçekleşti ancak veri serisinin başladığı Ocak 2002’den beri ikinci en zayıf seviyede ölçüldü. İhracat iklimindeki sert bozulma, Covid-19 salgınının küresel ekonominin büyük bölümü üzerindeki olumsuz etkilerinin devam etmesinden kaynaklandı.”

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Türk imalatçılarının Avrupa’daki daha büyük ticaret ortakları ise mayısta daralma bölgesinde kalırken, nisanda rekor düzeydeki gerilemeler hız kesti.

Ortadoğu ekonomileri ise yılın ikinci çeyreğinin ortasında genel olarak istikrar kazanmaya yaklaştı.

‘Zorlu koşullar devam edebilir’

İSO’ya veri sağlayan IHS Markit’in müdürü Andrew Harker, endeksteki değişimlere ilişkin değerlendirmesi şöyle: “Mayıs ayında dünya genelindeki birçok ekonomide daralma halen belirgin olmakla birlikte hız keserken, bu durum Türk imalat sektörü ihracatçıları için biraz daha olumlu bir görünüme işaret etti. Çin’de üretimin büyüme bölgesine geçmesi, yılın ilerleyen dönemlerinde daha büyük ticaret ortaklarında da aynı gelişmenin yaşanabileceğine dair umut verdi. Ancak kısıtlamaların sürmesi ve talebin düşük seyri, yakın dönemde ihracatçılar için zorlu koşulların devam edeceğini gösteriyor.”