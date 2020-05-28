‘Corona’yla çakılan ekonomik güven endeksi, yüzde 20 artışla dipten döndü

Ekonomik güven endeksi corona virüsü salgını endişeleriyle gerilediği tarihinin en düşük seviyesinden, mayısta bir önceki aya göre yüzde 20.4 artışla 61.7’ye yükseldi.

Fotoğraf: DHA

Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

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Ekonomik güven endeksi salgın endişeleriyle nisanda bir önceki aya göre yüzde 44.1 düşüşle 51.3 değerini almış ve endeks tarihinin en düşük seviyesine gerilemişti. Endeks 2008 krizinde bile 61.2 seviyesine kadar gerilemişti.

TÜİK bu endeksin ekonomik büyümeye ilişkin olarak diğer ekonomik göstergelere kıyasla daha erken bilgi sağlaması nedeniyle öncü bir gösterge olduğunu belirtiyor.