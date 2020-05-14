‘Corona’yla birlikte Japonya’da intihar oranları son beş yılın en düşük seviyesinde

Covid-19 salgınında Japonya’daki intihar oranları bir önceki yıla kıyasla yüzde 20 geriledi.

Fotoğraf: Reuters

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, 7 Nisan’da ülkedeki toplam nüfusun yüzde 44’ünü oluşturan başkent Tokyo ve diğer altı bölgede 6 Mayıs’a kadar olağanüstü hal ilan etmişti. 16 Nisan’da ise hükümet olağanüstü halin kapsamını ülkenin 47 bölgesini de içerecek şekilde genişletme kararı almıştı.

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Olağanüstü halin bugün sona ermesi bekleniyor.

Guardian’ın haberine göre, nisan ayında intihar oranları geçen senenin aynı ayına göre yüzde 20 gerileyerek son beş yıldaki en büyük düşüşü yaşadı.

Geçen yıl nisan ayında 1455 kişi intihar ederken, bu sene bu sayı 359 azalarak 1096’ya geriledi.

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Gündelik yaşamın stresi

Bu düşüşün temel nedeninin ülkedeki gündelik yaşamın yoğunluğu, toplumsal ulaşım ve ofislerde uzun saat mesai yapma gibi stres faktörlerinin ortadan kalkması olduğu düşünülüyor.

Inochi-no-Denwa Japon Federasyonu’nda telefonla psikolojik danışmanlık sağlayan birimin eski yöneticisi Yukio Saito, okulların Japonya’da nisanda açıldığını hatırlatarak şöyle konuştu: “Okula gitmek birçok gençte stres yaratıyor, bu sene nisan ayında ise böyle bir şey söz konusu değil. Gençler evde ailelerinin yanındayken güvende hissediyor.”