‘Corona’yı yenen teknisyen: Ağrılar dağa tırmanır gibi zirveye tırmanıyor

İzmir’de Covid-19’u atlatan 43 yaşındaki kimya teknisyeni Bahattin Sabah, ağrıların bir dağın zirvesine tırmanır gibi tırmandığını, insanın nefes alamaz hale geldiğini söyledi.

Fotoğraf: AA

Önce baba ve annesine teşhisi konan Sabah, onlarla tüm tedbirleri alarak ilgilendiğini ancak bir süre sonra göğüs ağrısı, halsizlik, vücut ağrısı, nefes darlığı gibi belirtiler görülünce yapılan testinin pozitif çıktığını söyledi.

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Eşi ve iki çocuğuyla yaşadığı evinde kendisini izole eden Sabah süreci AA muhabirine anlattı. 14 gün boyunca bir odada tek başına hastalıkla mücadele ettiğini, ilaç tedavisi, bol su ve vitaminle ayakta kalmaya çalıştığını ifade eden Sabah’ın eşi yemeğini kapının önüne bıraktı.

‘Bir pamuk ağzınıza tıkanmış gibi’

Evde ayrı tuvaletleri kullandıklarını, çocuklarını hiç görmediğini söyleyen Sabah şöyle konuştu: “Annem ve babama bakmakla yükümlü olduğum için arada yanlarına gitmiştim. Maske, mesafe, eldiven, gözlüğümü taktım. Bu virüs, lanet bir şekilde bulaşıyor. Hastalığım, beşinci günden itibaren ağırlaşmaya başladı. Dağın zirvesine çıkar gibi ağrı zirveye tırmanıyor, artık hiç nefes alamaz hale geliyorsunuz. ‘Bitti, çocuklarımı artık göremeyeceğim, benden sonra ne yapacaklar’ diyorsunuz. Çevrede, ’14 gün yatıyor iyileşiyor, geçiyor gidiyor’ gibi sanılıyor ama değil. Bir an geliyor umudunu kaybediyorsun. 13’üncü güne doğru düzeldi. Göğüs bölgesinde nefes alırken yanma var. Nefes alamıyorsunuz. Nefes alırken sanki bir filtre konmuş, zar zor nefes alıyorsunuz. Bir pamuk ağzınıza tıkanmış öyle nefes almaya çalışıyorsunuz. Nefes almanın çok değerli olduğunu o zaman anladım.”

Anne, babası ve kendisinin tedavi sonucunda test sonucunun negatife döndüğünü ancak annesinde göğüs ağrılarının devam ettiğini anlatan Sabah, ailesiyle tekrar bir araya gelmenin ve işine dönmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

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Ailesiyle 20-25 gün yakın temas kurmadı

Ailesini bu süreçte çok özlediğini belirten Sabah şöyle devam etti:

“14 gün geçtikten sonra da tedbiri bırakmadım. 20-25 gün çok yakın temas kurmadık. Kızım 10 yaşında, ‘Öpebilir miyim’ diyorsun çekiniyor. Psikolojik etki bırakmış. 20 gün sonra sanki bir diyara gitmişiz de kavuşmuş gibisiniz. Kavuştuk ama kızım öpsem mi acaba, ‘Babacığım seni çok özledim sarılayım ama dur sarılmayayım ne olur ne olmaz’ diye geçiyor süreç. Nefes almanın değerini şimdi daha iyi anlıyorum.”