‘Corona’yı yenen sekiz yaşındaki Elif alkışlarla taburcu edildi

Adana’da, Covid-19 tedavisi tamamlanarak sağlığına kavuşan sekiz yaşındaki Elif Liva Acar, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nden alkışlarla uğurlandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre yılbaşından hemen önce rahatsızlanan ve test sonucu pozitif çıkan ilkokul 2. sınıf öğrencisi Acar, corona virüsü servisinde tedaviye alındı. Uygulanan tedavilerle hastalığı atlatan küçük kız taburcu edilirken sağlık çalışanlarına mektupla teşekkür etti.

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Ayrılırken mektubunu okudu

Acar, hastaneden ayrılmadan mektubunu okudu: “Benim gibi çocukları iyileştirdiğiniz için size minnettarım. İnşallah bu virüsü hep birlikte yeneceğiz ve güzel günlere kavuşacağız. Virüsü yenmek için ailenizi göremiyorsunuz, çocuklarınıza sarılamıyorsunuz, gece gündüz demeden bizim için çalışıyorsunuz Sizlerin verdiği bu fedakarlığı hiçbir zaman unutmayacağım. Bu zor günlerde sizlere başarılar diliyorum, hepinizi çok seviyorum.”

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Derya Alaba ise Covid-19’un çocuklarda da ağır düzeyde seyredebildiğini belirtti.

Hastanenin Acar’la ilgili yazılı açıklamasında görüşlerine yer verilen Alaba şu ifadeleri kullandı: “Elif, son zamanlarda gelen çocuk hastalarımız gibi ağır bir şekilde bize geldi. Halkın, ‘Çocuk vakaları daha hafif geçiriyor veya geçirseler bile fark edilmiyor’ gibi imajı kafalarından silmeleri çok önemli. Elif biraz daha geç kalsaydı çok daha ağır bir tabloyla yoğun bakımda yatması gerekecekti. Ne yazık ki birçok hasta bize gelemeden de bu şekilde vefat edebiliyor. O nedenle ailelerin şu dönemde Covid-19 olabileceğini düşüneceği her hastayı erken bir zamanda hekime getirmeleri çok önemli.”