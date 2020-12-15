‘Corona’yı yenen rektör: Kaslarım cımbızla çekiliyormuş gibi hissettim

Covid-19 tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, kasları cımbızla çekiliyormuş gibi hissettiğini söyledi.

Fotoğraf: AA

1.5 ay önce yüksek ateş, öksürük ve halsizlik gibi şikayetlerle SÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne başvuran Aksoy’un test sonucu pozitif çıkınca bir ay tedavi gördü ve iki hafta önce işinin başına döndü.

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Yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Aksoy, ilk başta geniz akıntısına bağlı olarak bademciklerinin şiştiğini, ateş ve halsizliğin buna bağlı olduğunu düşündüğünü söyledi.

Koku ve tat alma duyularında kayıp yaşadığını belirten Aksoy, “İlk gün tedavim hastanede başladı. Serumdan sonra biraz toparlayınca filyasyon ekibinin takibi sonucu tedavim evde devam etti” dedi.

Hala yorgun hissediyor

Kendini hala yorgun hissettiğini, halsizliğin günlük yaşamını etkilediğini vurgulayan Aksoy şunları söyledi: “Hastalığın üç ya da dördüncü gününde kaslarımın cımbızla çekiliyor olduğunu hissettim. Bu halsizlik durumu sizin kuvvet kaybınızı da beraberinde getiriyor. İnsanı endişeye sevk ediyor. Göreve döneli iki hafta oldu ama geçen hafta iki kere daha ateşim çıktı. Bunun nedeni de Covid-19 nedeniyle immün sistemi zayıfladığı için bu ortamda diğer hastalıklara açık hale geliyor. Buna bağlı olarak yeniden ateşin yükseldiği belirtildi.”

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Oğlunun üniversite, kızının ortaokul öğrencisi olduğunu, yedi aylık bir de bebeği olduğunu anlatan Aksoy ailesi için kaygılandığını şu sözlerle anlattı:

“Onların da enfekte olmaması için daha fazla izole bir süreç geçirmeye gayret ettim. Özellikle ilk 10 günlük süreci dikkatli bir şekilde atlatmaya gayret ettik. Ev hayatımızı çok fazla tavsiye edilen bağışıklık sistemini güçlendirici temel gıdalar alarak tamamladık. Kızım, küçük kardeşini kucağına alarak zaman zaman, ‘Baba iyi misin? Bir ihtiyacın var mı’ şeklinde kapıdan konuşuyordu.

En fazla kızı etkilenmiş

Aslında en fazla etkilenen de o oldu. Benden uzak kalmanın da verdiği rahatsızlık vardı. Halsizlik artınca kendiniz için de kaygılanıyorsunuz ama aileniz ve onlara bulaştırma kaygısı çok daha baskın hale geliyor. Bulaşırsa onlar bu süreci nasıl atlatır, haliyle onların yaş oranları ve bağışıklık sistemine bağlı olarak farklı seyretme durumu da olabiliyor. Bu kaygılar insanı rahatsız ediyor ama şükürler olsun hem kızım için hem ailem için bu süreci ucundan atlattık diyebilirim.”