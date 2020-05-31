‘Corona’yı yenen 103 yaşındaki kadın favori içeceğiyle kutladı: Soğuk bira

ABD’de Covid-19’u yenen 103 yaşındaki kadın başarıyla sonuçlanan tedavi sürecini en sevdiği içecek soğuk birayla kutladı.

Fotoğraf: Life Care Center of Wilbraham

Massachusetts eyaletinde yaşayan Jennie Stejna’ya geçen ay sonunda Covid-19 teşhisi konduğunda ailesi en kötü senaryoya hazırlanmaya başladı.

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Torunu Shelley Gunn büyükannesinin bir ara yemeden içmeden kesildiğini ve sabaha çıkamayacağını düşündüklerini anlattı.

Gece yarısı veda etmek için aradıklarında büyükannesinin gitmeye hazır mısın sorusuna “Hem de nasıl!” cevabını veren 103 yaşındaki kadının ailesi onu azimli bir kadın olarak tarif etti.

Ancak 8 Mayıs sabahı aile bakımevinden acı haberi beklerken müjdeli haberi aldı. Stejna corona virüsü yenmişti.

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Sabah odasına gelen hemşireleri “Artık hasta değilim, çıkın buradan” diye karşılayan Stejna’nın azmini, bakımevi çalışanları en sevdiği şey olan soğuk bira ikram ederek kutladı.

Torunu, “Büyükannem bu karanlık günlerde herkesi güldürmeyi ve umut vermeyi başardı” dedi.