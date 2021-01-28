‘Corona’yı atlatan hemşire: Pozitif çıkınca aklıma sadece sekiz aylık oğlum geldi

Adana’da, ‘corona’ya yakalanan Çukurova Devlet Hastanesi’nde çalışan hemşiresi Halime Yıldız sağlığına kavuştu. Yıldız, test sonucu pozitif çıkınca aklına sadece sekiz aylık bebeğinin geldiğini onu görememenin çok zor olduğunu anlattı.

Fotoğraf: AA (temsili)

Hastalık sürecini AA anlatan Yıldız’ın tüm çaba ve önlemlere rağmen sırt ağrısı ve halsizlik şikayeti üzerine yaptırdığı testi pozitif çıktı. Astımı olan Yıldız hastaneye yatırıldı.

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Yıldız şunları söyledi: “Akciğerlere inmişti, astımım da vardı ve hızlı ilerleme gösterdi. Bir hafta boyunca hastanede yattım. Bağışıklığımın düşük olması nedeniyle biraz ağır geçirdim. Nefes almakta zorlanıyordum, yoğun şekilde ilaç ve oksijen tedavisi gördüm. Serviste, sağımda solumda ağrısı olan, inleyen insanlar vardı. Ben ilk iki gün iyiydim. Üçüncü günün sonunda ağırlaşan hastaları görünce, ‘Ben de böyle olacağım’ dedim. Bir bebeğim var küçük, ona bakan biri de yoktu. Test pozitif çıkınca aklıma sadece oğlum geldi. Ablalarım bir şekilde idare etmeye çalıştılar. O an çok kötü oldum. Zaten, üzüldükçe bağışıklığınız biraz daha düşüyor. Bebeğim için toparlanmam gerektiğini düşündüm. “

‘Bebeğim elini uzatıyor gelmeye çalışıyordu’

Hastanedeki tedavisinin ardından 14 gün evde karantinada kalan Yıldız bu süreçte çocuğuna dokunamadığı ve onu emziremediğini belirtti.

Oğlunun kaldığı odaya gelmesinin yasak olduğunu ifade eden Yıldız şöyle devam etti: “Kapının önüne bir şeyler konuyor, onları yiyor, içiyordum, bebek de sürekli gelmek istiyor. Açıkçası çok zor süreçti. Özellikle küçük bir bebeğiniz varsa çok daha zor atlatıyorsunuz. Balkona çıkıyordum, arada cam vardı, bebeğim elini uzatıyor ve gelmeye çalışıyordu, çok kötüydü.”

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Negatif çıkınca oğluna sarılmış

Evdeki 14 günlük karantinanın ardından yaptırdığı testin negatife dönmesiyle sevinç çığlığı atarak hemen oğluna sarıldığını aktaran Yıldız hastalığın psikolojik etkilerini şöyle anlattı “Psikolojik olarak çok kötü etkilendim. Bazı insanlar, ‘Ne olacak, olur atlatırız’ düşüncesinde hareket ediyorlar, asla öyle değil. Çok farklı bir psikoloji. Bu yüzden maskeyi ağızlarından çıkarmasınlar ve gerekmedikçe kalabalıklara girmesinler.”

Hastanenin pandemi servisinde veri giriş personeli olarak görev yapan Serkan Elipe de şiddetli eklem ağrısı şikayetiyle yaptırdığı testin pozitif çıktığını dile getirdi.

Kendisinden önce anne ve babasının rahatsızlandığını söyleyen Elipe, “Annem serviste tedavi gördü, babam da yoğun bakımda. Onlar çok ağır atlattılar. Ben de onlardan sonra rahatsızlandım. Evde 10 gün izolasyonda kaldım psikolojik açıdan ağır oldu” ifadelerini kullandı.