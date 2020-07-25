‘Corona’yı atlatan hemşire: Hapşıran hastanın yakınında görülünce test yapıldı

Tokat’ın Turhal ilçesindeki devlet hastanesinin acil servisinde çalışan hemşire Özlem Şirinyaşar, hastaneye giden bir hastada corona virüsüne rastlanmasının ardından Covid-19’a yakalandı. Şirinyaşar, “Hissedilenler anlatılır gibi şeyler değil” dedi.

Fotoğraf: AA

Hastaneye ilaç yazdırmaya giden bir hastada Covid-19 tespit edilince hastane yönetimi onunla temas eden kişileri araştırdı.

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Yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Şirinyaşar şunları söyledi: “Güvenlik kamera kayıtlarında hastanın hapşırdığını görüyorlar. En yakınında olan benim. Hastane yönetimi bana telefonla ulaştı. Belirti olup olmadığını sordular. Üç gündür süren kuru öksürük vardı. Maskeden oldu diye düşünüyordum. Test yapıldı, sonuç pozitif çıktı. Sonraki testim de pozitif çıkınca hastaneye yatırıldım. Dikkat sayesinde bulaştırıcılık olmadı, ne eşime ne çocuklarıma. Hissedilenler anlatılır gibi şeyler değil.”

‘Umudumu kaybetmedim’

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gören ve iyileşip işinin başınan dönen Şirinyaşar motivsyonun, morali yüksek tutmanın önemli olduğunun altını çizerek şöyle devam etti: “Ben hiç yalnız kalmadım. Beraber çalıştığım insanlar, onların desteği, ailem, eşimin desteği sayesinde erken sürede atlattım. Kesinlikle sosyal mesafeye dikkat edeceğiz. Maskemizi takacağız. Gerekirse eldivenlerimiz olacak elimizde. Bunu söylemek ayrı, yaşamak ayrı şey. Yaşamadan bunların tedbirini almak zorundayız. Ciddi bir şey. Çok korktum, devam edecek mi, daha kötüsü olacak mı, yoğun bakım süreci başlayacak mı diye ama umudumu hiç kaybetmedim. Bu azim diri tuttu beni.”

‘Mesleğe yeni başlamış gibiyim’

Şirinyaşar, hastalığı atlatıp yeniden işe başladığında mesleğe yeni başlamış gibi hissettiğini vurgulayarak, “15 yıl çalışmadım, o gün işe başlamışım gibiydi. Hastalığı yaşayıp birden bire karşı taraftayken hasta moduna düşüyorsun. O hastalığı yaşayıp dönmek, daha farklı bir durum” ifadelerini kullandı.