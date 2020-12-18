‘Corona’yı atlatan genç polis: Evde öleceğim, cesedimi bulacaklar diye düşündüm

Çorum’da, Covid-19’u atlatan 27 yaşındaki Merve Karaçoban, hastalığın kalıcı tahribat bırakmasından endişe ediyor. Semptomu olmadığı için evdeyken durumu ağırlaşan Karaçoban, kalp sıkışmaları nedeniyle öleceğini, insanların cesedini bulacağını düşünerek 112’den yardım istedi.

Fotoğraf: AA

Çorum Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü’nde görev yapan Karaçoban, bir ay önce yaptırdığı PCR testinin pozitif çıkması üzerine evinde karantinaya girdi. Belirti olmadan başladığı karantina sürecinde üçüncü günden sonra durumu ağırlaşan Karaçoban ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Karaçoban, virüse yakalansa bile yaşının genç olması ve kronik rahatsızlığının bulunmaması nedeniyle hastalığı hafif atlatacağını düşündüğünü ancak öyle olmadığını söyledi.

‘Hayatımın en zor beş günü’

Üniversiteden hemşirelik okumuş bir polis memuru olarak sağlık konusunda bilgisinin bulunduğunu belirten Karaçoban şöyle devam etti:

“Yeterince sağlık bilgisine sahip olmama rağmen ben de yakalandım. Karantinaya başladıktan sonra gribal enfeksiyon belirtileri başladı. Hastalığın üçüncü gününden sonraki beş gün hayatımda geçirdiğim en zor beş gündü. Sekizinci günden itibaren ağrılarım hafiflemeye başladı. Testimin negatife dönmesinin üzerinden 15 gün geçmesine rağmen hala sırt ağrılarım ve kalp çarpıntılarım devam ediyor. Virüsün üzerimde kalıcı bir etki bırakmasından gerçekten korkuyorum.”

‘Kalp krizi geçirir gibi’

Hastalık sürecinde evde yalnız olduğu için ölüm korkusu yaşadığını anlatan Karaçoban şunları söyledi: “Semptomlarım o kadar ağırlaşmıştı ki evde şiddetli kalp sıkışması nedeniyle çaresiz kaldım ve yerde secde pozisyonu aldım. O şekilde öleceğimi, insanların cesedimi bulacağını düşündüm. Çünkü hiç kolay değildi. Gerçekten çok şiddetli kalp krizi geçirdiğimi hissettirecek derecede kalp sıkışmaları yaşadım. Her ayağa kalktığımda sırtıma öyle ağrılar giriyordu ki bıçak saplanır gibiydi. Bu süreçte fiziksel ihtiyaçlarımı karşılamakta zorluk çektim. Artık öleceğimi düşünerek 112’den yardım istedim ve ambulansla hastaneye götürüldüm. Hastanede dil altı hapı verildi, tansiyon ve nabzım düşürüldü.”

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İkinci kez yakalanmaktan korkuyor

Testi negatife çıkmasına rağmen virüsü yendiğini söylemekten kaçındığının altını çizen Karaçoban, etrafında virüse ikinci kez yakalanan ve daha ağır geçiren, hatta ölen insanlar gördüğünü, ilkini ağır atlatmış biri olarak ikinci kez hastalığa yakalanmaktan korktuğunu ifade etti.

Karaçoban’ın tedbirleri uygulamayanlara da söyleyecekleri vardı: “Tedbirler özgürlüğümüzü kısıtlamak için değil; bizi, sağlığımızı ve sevdiklerimizi korumak için. Genç arkadaşlarım da bunun bilincinde olmalı. Herkes bu mücadelenin birer kahramanı olabilir.”