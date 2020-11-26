‘Corona’ya yakalanan hemşire: Psikolojileri bozulmasın diye çocuklarıma söylemedim

Covid-19’u yenen Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi göğüs hastalıkları servisi hemşiresi Hatice Kurban, virüse yakalandığını çocuklarından gizledi. Kurban, virüse yakalanıp tedavi görme ihtimalini göz önüne alarak onlara, “Hastalara bakmak için hastanede yatmam gerekebilir” demiş.

Fotoğraf: AA

Sağlık çalışanlarının salgınla mücadelede çok yıprandığını belirten Kurban, süreci AA muhabirine anlattı.

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Kurban, nisan ayında bölüm doktorlarından birine Covid-19 tanısı konması üzerine servis çalışanlarının test yaptırdığını ve kendisini izole ettiğini aktardı.

‘O günü unutamam’

Başlangıçta hiçbir şikayetinin olmadığını belirten Kurban şöyle devam etti:

“Akşam hastaneden aradılar, ‘Testin pozitif, hastaneye gel’ dediler. Olduğum yerde kaldım, ne diyeceğimi bilemedim. Maskem takılıydı, kendimi izole etmiştim. Eşim eşyalarımı hazırladı ve beni hastaneye bıraktı. O günü hayatım boyunca unutamam. Çok kötü bir gündü. Çocuklarını düşünüyorsun, aileni düşünüyorsun. Diyorsun ki, ‘Onlarda bir şey varsa.’ Hastanede ilk pozitif olan hemşirelerden biriyim. Çok zor bir süreçti. Aileme test yapıldı, onlar negatif geldi ama ‘Pozitife dönerse’ diyordum. Ne olduğunu bilmiyoruz. İlk gün sabaha kadar hiç uyumadım. Kendimi dinliyorum, nabzımı dinliyorum, ateşime bakıyorum. Maske, sosyal mesafe ve hijyen, aldığım ve taşıdığım virüsün, çocuklarıma, eşime ve çalışma arkadaşlarıma bulaşmasına engel oldu. Kimseye bulaştırmadan bu süreci atlattım.”

Beş gün hastanede kalan Kurban, çocuklarına hasta olduğunu söyleyemediğini belirterek şunları söyledi: “Haberlerde virüsten bir sürü insanın öldüğü söyleniyor. Çocuklarımın psikolojisini bozmak istemedim. Ben ilk baştan beri çocuklarıma, ‘Corona bir hastalık, ne olacağı belli olmaz. Bir gün hasta sayısı artarsa beni hastaneye çağırabilirler. Birkaç gün gelemeyebilirim’ demiştim. O şekilde hastane sürecini atlattık. Eve gittiğim zaman bir odada izole oldum. Çocuklarımla maske ve sosyal mesafeli bir şekilde en fazla beş dakika görüştüm. Negatife döndükten sonra bile evde bir hafta izole oldum. Çok zor ve ağır bir süreçti.”

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‘En zor kısmı yalnız kalmak’

Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Şaban Gönül ise iki ay önce hafif ateş ve ciltte kızarıklık şikayetiyle test yaptırdığını belirterek süreci anlattı: “Tedavimi evde geçirdim. Tüm aile bireyleri test yaptırdı. Eşim ve çocuklarımda çıkmadı. 14 gün boyunca odada tek kalıyorsunuz. En zor kısmı da bu. Kendimi iyi hissettikçe egzersiz yaptım. Hem Covid-19’un etkilerinden korunmak hem de ruhen biraz rahatlamak istedim.”