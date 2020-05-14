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Yaramazlara biraz batar!

‘Corona’ya yakalanan Beşiktaş Başkanı Çebi: Bu ortamda futbol oynanmaz

Corona testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ‘Bilim Kurulu’nun onayı olmadan bu ortamda futbol oynanamayacağını’ söyledi.

Fotoğraf: DHA

9 Mayıs’ta bir futbolcu ve çalışanda virüs tespit edildiğini duyuran Beşiktaş, bugün de kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi’nin testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

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Kulübün eski yöneticisi ve gazeteci Candaş Tolga Işık’a konuşan Çebi, şu ifadeleri kullandı: “Tüm kurallara dikkat etmeme, tedbirleri almama rağmen oldu bu… İnsan sağlığından daha önemli bir şey yok. YK olarak başından beri aynı noktadayız: Bilim Kurulu’nun onayı olmadan bu ortamda futbol oynanamaz.”

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), liglerin 12 Haziran’da başlayacağını açıklamıştı.

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