‘Corona’ya karşı yeni yöntem deneniyor: Virüse maruz kalana acil koruma aşısı

Britanya’da yapılan bir çalışmada Covid-19’la mücadelede yeni bir yöntem deneniyor. İlk kez denen bu yöntemde pozitif biriyle temastan sonra hastalığın gelişmesini önleyecek antikor aşıları uygulanıyor.

Fotoğraf: Science Photo Library

Corona virüsüne maruz kalan 10 kişiye acil koruma yöntemi olarak antikor verildi.

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Deney aşamasındaki aşı, son sekiz günde teyitli Covid-19 vakasıyla yakın temasa geçen kişilere yönelik bir çalışma.

Etkili olduğu kanıtlanırsa henüz aşı yapılmayan ya da yapılamayacak kişileri koruyabilir. Böylece yeni salgınların patlak vermesinin önüne geçilebilir.

University College London hastaneleri tarafından yürütülen deneylerde iki farklı antikor enjeksiyonuyla virüse maruz kalan kişide hastalık gelişmesine ya da en azından hastalığı ağır geçirmesine engel olunup olunamayacağına bakılacak.

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Aşıların koruma sağlaması haftalar sürüyor bu da vücudunda halihazırda virüs olan kişiler için geç kalındığı anlamına geliyor.

Ancak AstraZeneca firmasınca geliştirilen bu monoklonal antikor tedavisi virüsü anında nötralize etmek üzerine çalışıyor.

1000 gönüllü kaydetmeyi planlayan çalışmada kullanılan tekniğin halihazırda hamile kadınlarda kuduz ve suçiçeği gibi başka virüslere maruz kalınma sonrası kullanıldığı belirtildi.