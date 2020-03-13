‘Corona’ya karşı plakalı önlem

İtalya’daki corona virüsüne karşı başkent Roma’da yaşayanlar ‘yaratıcı’ koruma önlemleri geliştiriyor.

Fotoğraf: Twitter

Sosyal medyada çok paylaşılan görüntülerde, bir adam insanlarla arasındaki mesafeyi korumak için üzerine geçirdiği daire şeklinde karbon plakayla Roma’daki Testaccio pazarında dolaşıyor.

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Görüntüleri kaydeden kişi, plakanın ne için olduğunu sorduğunda ‘‘Corona virüsü için’’ yanıtını alıyor.

İtalya’daki corona virüsü salgınında toplam enfeksiyon sayısı 15 bin’i geçerken, tedavi gören hasta sayısı 12 bin 839, iyileşen hasta sayısı 1258 ve ölen hasta sayısı 1016’yı buldu.