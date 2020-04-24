‘Corona’ya karşı nikotin deneyine itiraz var: Sonuçlar ilginç ama sigara hala tehlikeli

Sigara içenlerde Covid-19’a yakalanma riskinin daha düşük seyrettiği öne sürülen araştırma sonrası Fransa’da nikotin bandı deneyinin gündeme gelmesi üzerine birçok uzman uyardı: Araştırma sonucu ilginç ama sigara hala tehlikeli.

Haberin dün yayılması üzerine bugün ülkede nikotin ürünlerinin internetten satışı yasaklanırken eczaneden satışına da kısıtlama getirildi.

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Paris’teki hastanelerden toplanan verilere göre 11 bin Covid-19 hastasının yüzde 8.5’i sigara kullanıyordu. Fransa’da tahmini sigara kullanım oranı yüzde 25.4.

Fransa 158 binin üzerinde vaka ve 21 binin üzerinde ölümle corona virüsünden en çok etkilenen dördüncü ülke.

Tütündeki bir maddenin corona virüsüne yakalanma riskini azalttığı sonucuna varılan araştırmanın ardından Covid-19 hastaları ve sağlık çalışanlarında nikotin bandı denenmesi gündemde.

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Bugüne kadar uzmanların uyarılarının tam tersi bulgulara işaret eden bu araştırma tartışmayı da beraberinde getirdi.

Britanya tütün ve alkol çalışmaları merkezinin direktörü John Britton sigara içenlerin corona virüsü kaptığında yoğun bakıma girme olasılığının, sigara içmeyenelere kıyasla daha yüksek olduğunu belirtti.

Nottingham Üniversitesi’nden bir epidemiyoloji profesörü ise “Nikotin sizi koruyabilir, deney gerçekten ilginç” dedi ancak uyardı: “Sigara içenlere çağrımız değişmedi: Bırakın.”

Edinburg Üniversitesi’nden Linda Bauld, sigara içmeyle bağlantılı hastalıklara dikkat çekerek, bu tür hastalarda Covid-19’un daha kötü sonuçları olabileceğini söyledi. Sigara içenlerin solunum cihazı tedavisine de daha zayıf yanıt verebileceğini belirtti.

Sigarayı bırakmak için solunum yolunu etkileyen Covid-19 gibi bir hastalığın salgına dönüştüğü şu günlerden daha iyi bir zaman olamayacağını söyleyen Bauld, yine de nikotinin ilginç bir ilaç olabileceğini ve tedavide işe yarayıp yaramayacağının araştırılabileceğini ifade etti.

İnternetten satışa yasak, eczaneden satışa kısıt

Araştırma ve deneyle ilgili haberler üzerine Fransız sağlık yetkilileri de harekete geçti. Ülkede nikotin ürünlerinin internet üzerinden satışı yasaklanırken, eczaneden satışına da kısıtlama getirildi.

Hükümetin üst düzey sağlık görevlisi araştırmanın ilginç olduğunu ancak Fransa’da sigaranın her yıl 75 bin insanın ölümüne yol açtığını söyledi. Ayrıca corona virüsü kapan sigara kullanıcısı kişilerin daha ağır semptomlar yaşadığı konusunda da uyardı.