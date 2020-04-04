‘Corona’ya karşı kullanılacak ‘immün plazma’ tedavisinde süreç nasıl işleyecek?

Sağlık Bakanlığı, yeni tip corona virüsüne karşı kullanılacağı duyurulan ‘immün plazma’ tedavisinin gelecek hafta devreye alınacağını açıklarken, bağış sürecinin nasıl işleyeceğini de belirledi.

Fotoğraflar: Reuters

İmmün plazma tedavisinde Covid-19 tanısı konan ve tedavi sürecinin ardından iyileşen hastalardan alınan ve Kızılay tarafından toplanan kan plazmalarının ağır durumdaki vakaların tedavisinde kullanılması amaçlanıyor.

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Plazmada yer alan antikorların, yoğun bakıma alınmış, solunum sıkıntısına girmiş, durumu kötüye giden ve riski yükselmiş hastaları tedavi edici özellik taşıdığı belirtiliyor.

Dokuz maddede bağış süreci

Plazma bağışı için ‘Covid-19 tanısı konup iyileşen ve taburcu olan 18-65 yaş aralığında, kan verme özelliklerini taşıyan, kan vermeye engel teşkil eden hepatit, HIV, spilis gibi hastalıkları bulunmayan’ kişi şartları aranırken sürecin işleyici dokuz maddede şöyle anlatıldı:

1- Kişinin corona virüsüyle enfekte olduğu yapılan testlerle belirlenecek.

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2- Hastaya tedavi süreçleri uygulanacak.

3- Tedavi süreçleri sonrası iyileşen kişi kan bağışından önce 14 gün bekleme sürecine girecek.

4- Plazma bağışından önce tekrar test yapılacak.

5- Negatif sonucu gösteren raporla bağışçı Kızılay’ın aferez bağış noktalarına gidecek.

6- Bağışçının kan vermesinde sakınca olup olmadığı tespiti yapılacak ve beyanı ile onam formu alınacak.

7- Kan bağışçısının kanında bulunan ve hastanın ihtiyacı olan plazma, aferez cihazında ayrıştırılacak ve diğer bileşenler kan bağışçısına geri verilecek.

8- Alınan plazma için standart testler uygulanacak.

9- Testleri tamamlanan plazma, tedavi bekleyen uygun hastalar için ilgili hastanelere ulaştırılacak.

45 ila 60 dakika sürüyor

Aferez cihazı, bağışçının kanını küçük miktarlarda alarak ihtiyaç olan bileşeni ayırırken, kanın ilgili bileşeninin dışında kalan tarafını bağışçıya geri veriyor. İşlemin 45 ila 60 dakika sürdüğü belirtiliyor.

Bir seferde 400 mililitre

Plazma bağışı için alınacak miktar bir seferde 400 mililitreye kadar olabilecek.

Bir bağışçıdan 400 mililitre plazma alındıktan bir hafta sonra, ikinci kez 400 mililitre daha bağış alınabilecek. Yani bir bağışçı iki sefer plazmasını bağışlayarak iki hastaya destek verebilecek.

Dört merkezde yapılacak

Plazma bağışı Kızılay’ın İstanbul’daki Kartal, Zeynep Kamil, Çapa ve Başakşehir olmak üzere dört merkezinden alınabilecek. Ankara, İzmir ve diğer bölgelerdeki detaylı adresler de vatandaşlara ulaştırılacak.

Ücreti SGK belirleyecek

Öte yandan bileşenin izlenebilirliği amacıyla immün plazma için Kızılay’dan ‘ISBT 128’ kodu alınması gerekecek.

Ayrıca immün plazma tedarik ve uygulamasında Sosyal Güvenlik Kurumu’nun belirlemiş olduğu ücret dışında hiçbir ek ücret alınamayacak.