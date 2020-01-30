‘Corona’ya karşı aşı geliştiriyorlar: Birinin adı ‘INO-4800’, yaz başında denenecek

Bilim insanları, ilk olarak Çin’de görülen, başka ülkelere sıçrayan ve bugüne kadar 170 kişinin ölümüne neden olan yeni tip corona virüse karşı aşı geliştirmek için kolları sıvadı.

Fotoğraflar: BBC

‘2019-nCoV’ adı verilen, binlerce kişiye bulaşan yeni tip corona virüsüne karşı aşı geliştirmek için çalışılan merkezlerden biri ABD’nin San Diego’daki, Inovio adlı ilaç ve tedavi yöntemleri geliştiren şirketin laboratuvarı (üstte).

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Bilim insanları, yeni DNA teknolojisi kullanarak ‘INO-4800’ adını verdikleri aşı üzerindeki çalışmalarda son aşamaya geldi. Ekip, bu yaz başında aşıyı denemeyi planlıyor.

Inovio’nun araştırma ve geliştirme müdür yardımcısı Kate Broderick, çalışmaları şöyle anlattı: “Çinliler virüsün DNA dizilimini çok çabuk çözdü ve bizlerle paylaştı. Biz de laboratuvarımızın bilgisayar teknolojisini kullanarak üç saat içinde aşı geliştirdik. Üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Bizim DNA bazlı aşılarımız DNA dizilimini kullanarak virüsün belirli kısımlarını hedef alıyor. Ayrıca hastanın kendi hücrelerini de kullanıyoruz ki bünyesinin olumlu yanıt verme şansı artsın.”

Broderick, küçük gruplar üzerindeki ilk denemelerden başarılı sonuç alındığı takdirde yıl sonunda Çin’de daha yaygın kitleler üzerinde denenebileceğini belirterek, “Bu salgın Çin’de yıl sonuna kadar biter mi söylemek zor” dedi.

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Aşı çalışmaları kısa adı ‘Cepi’ olan salgınlara karşı hazırlıklı olmayı amaçlayan kurum tarafından finanse ediliyor. Cepi, kaynağını dünya ülkelerinin hükümetlerinden ve yardım kuruluşlarından elde ediyor.

Inovio’daki çalışma dışında Cepi’nin yeni corona virüsüne karşı aşı geliştirilmesi için desteklediği iki program daha var.

Avustralya’daki Queensland Üniversitesi ‘molekül yığını aşısı’ üzerinde çalışıyor. ABD’de, Massachusetts’teki Moderna Inc adlı biyoteknoloji şirketi ise ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü’yle ortak çalışarak aşı geliştiriyor.

Dünya Sağlık Ögütü (DSÖ) de binlerce kişiye bulaşan yeni virüse karşı bir an önce etkili bir aşı geliştirilmesi için yürütülen çalışmaları koordine ediyor. Cepi’nin finanse ettiği, yukarıda bahsi geçen üç çalışma bunlar arasında yer alıyor.

Aşı konusundaki çalışmalar hızla devam etse de çalışmaların başlangıç safhasında olduğunu belirten DSÖ Acil Durum Komitesi’nden Ana Maria Henao-Restrepo, “Bu çalışmaların Çin’deki salgında etkin bir şekilde kullanılacağına dair garanti veremiyoruz. Ancak, aşılar hazır hale geldiğinde hangisinin öncelikli olarak deneneceğine karar vereceğiz” ifadelerini kullandı.